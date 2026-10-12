Старшеклассники Богородского округа посетили отделение МВД

Учащиеся старших классов центра образования «Богородский» познакомились с работой полиции на профориентационной экскурсии в рамках акции «Ночь на предприятии», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Старшеклассники центра образования «Богородский» посетили местное отделение МВД в рамках профориентационной акции «Ночь на предприятии». Экскурсия помогла им составить представление о службе в органах внутренних дел.

В дежурной части школьники узнали, как принимают обращения граждан и взаимодействуют с экстренными службами. Сотрудники экспертно-криминалистической службы показали типовой набор инструментов криминалиста и объяснили этапы фиксации и документирования следов.

Во время беседы о правовой грамотности и профилактике правонарушений участники разобрали типичные ситуации, с которыми могут столкнуться подростки, и обсудили порядок правомерных действий. Школьникам также показали образцы экипировки и спецсредств, объяснили правовые основания и условия их применения.

Учащиеся оценили значение дисциплины, знания законодательства, стрессоустойчивости и умения действовать в условиях дефицита времени. Они задали сотрудникам МВД более 20 вопросов. Наибольший интерес вызвали поступление в профильные вузы, особенности работы криминалиста и порядок действий при обнаружении подозрительных предметов.

Администрация центра образования поблагодарила сотрудников отделения МВД за организацию мероприятия и компетентные разъяснения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.