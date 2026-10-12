Гости стенда Подмосковья на «Золотой осени» попробовали более 700 кг продукции

Посетители стенда Московской области на выставке «Золотая осень – 2026» попробовали более 700 кг местной продукции и получили 3 тыс. порций мороженого и замороженного чая. Выставка прошла 7–10 октября в Москве, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На 28-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2026» в «Тимирязев Центре» продукцию в зоне «Вкусное Подмосковье» представили 25 предприятий — от агрохолдингов до фермерских хозяйств. Гости попробовали более 700 кг продуктов, получили 3 тыс. порций мороженого и замороженного чая. Для них приготовили более 600 чашек кофе, использовав 96 л обычного и альтернативного молока.

Самыми популярными стали свежие ягоды. Производители представили более 360 кг: 224 кг клубники, 78 кг малины и 60 кг ежевики. Посетители также попробовали 80 кг томатов и других овощей, 105 кг мясных и колбасных изделий четырех производителей, 5 кг сыров, 25 кг деликатесов из осетра и более 80 кг хлебобулочной продукции.

Гости оценили 16 кг «зарайской коврижки», 10 кг богородских пряников, 7 кг конфет, около 5 кг огуречных сладостей — зефира, пряников и варенья. Популярностью пользовались около 7 кг вяленых ягод и шишек, соусы, нори, сливочно-чесночное масло и паста из черного ферментированного чеснока. На стенде предлагали вино. Участники игры «Ну, собирай!» получили 700 яиц, посетителям раздали 1,5 тыс. упаковок семян.

В дегустации участвовали «Ароматы тайги», ИП Мартынова (ТМ «Огуречная столица»), «Черкизово-Кашира», «ЭКО-культура», «Ягодная долина», «Московская кофейня на паяхъ», «Луховицкая Акваферма», «Гринфилдс Агро», «Чистая линия», «Сладкий Орешек», «Еремино поле», «Деликатес дичь», ИП Спиридонова Г. Н., «МПК», «Богородский пряник», «Фермерский чеснок», «Европродукт», «Мясокомбинат Клинский», «Логика молока», «Лето», «Каравай СВ», «Агрофирма Поиск», винодельня «Нордвайн», «Эльпа» и КФХ Ляшенко С. Н.

Выставка прошла 7–10 октября. Стенд региона представил технологии и решения для всего агропромышленного комплекса — от селекции и научных разработок до решений, уже применяемых в хозяйствах.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.