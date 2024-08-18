«РВ»: российские «Ланцеты» продолжают сжигать боевую технику ВСУ под Курском
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Российские барражирующие боеприпасы «Ланцеты» продолжают уничтожать боевую технику противника в приграничном районе Курской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
На опубликованных кадрах видно, как под удары отечественных беспилотников попадают инженерная машина разминирования ВСУ, а затем танк, который противник пытался перевезти на трале.
В результате точных ударов украинская военная техника в курском приграничье была уничтожена.
Ранее стало известно, что ВС РФ совершили мощный прорыв у Угледара, в то время как киевский режим бросил все силы на Курскую область. Российским подразделениям удалось взять под контроль трассу на Константиновку.