На опубликованных кадрах видно, как под удары отечественных беспилотников попадают инженерная машина разминирования ВСУ, а затем танк, который противник пытался перевезти на трале.

В результате точных ударов украинская военная техника в курском приграничье была уничтожена.

Ранее стало известно, что ВС РФ совершили мощный прорыв у Угледара, в то время как киевский режим бросил все силы на Курскую область. Российским подразделениям удалось взять под контроль трассу на Константиновку.