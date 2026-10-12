Готовность школы на 1250 мест в Ленинском округе достигла 65%

Новая школа на 1250 мест в жилом комплексе «1-й Южный» Ленинского округа готова на 65%. Ход строительства проверил глава округа Станислав Каторов вместе с представителями компании ФСК, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школа в ЖК «1-й Южный» займет более 16 тыс. квадратных метров. В здании предусмотрены четыре надземных этажа и один подземный. На объекте работают 122 человека и 13 инженерно-технических специалистов, задействована техника.

«Мы видим полностью завершенный монолит, подходит к концу отделка фасадной части, а благоустройство в черновом варианте уже выполнено. Уверен, что школа станет долгожданным подарком для жителей «1-го Южного», и уже 1 сентября здесь прозвенит первый звонок», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Сейчас строители прокладывают наружные сети, выполняют стяжку полов, гидроизоляцию и утепление фасада, монтируют окна, молниезащиту и кабельные трассы. Также идут подготовка основания под бетонное покрытие и внутренняя отделка помещений.

В школе оборудуют более 60 учебных кабинетов и классов различного профиля, лаборантские, мастерские и медиатеку со зрительным залом. Для занятий физкультурой предусмотрены два спортивных зала и зал хореографии. Пространство организуют вокруг просторного атриума с амфитеатром для отдыха, общения и внеклассных занятий.

На прилегающей территории появятся зеленые зоны с теневыми навесами, двор для творчества, игровые и спортивные площадки, велопарковки и места ожидания для родителей. В администрации отметили, что создание современной образовательной инфраструктуры в Ленинском округе продолжается на системной основе.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.