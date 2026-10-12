В Химках провели турнир по городошному спорту «Золотая осень»

Двадцать восемь команд старших дошкольников разыграли кубок IX турнира по городошному спорту «Золотая осень – 2026» 12 октября в парке Толстого в Химках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир объединил юных спортсменов, педагогов и родителей. Победила команда «Кораблик» школы № 14. Второе место заняла «Стрела» лицея № 12, третье — «Зоренька» МАОУ АКЛ. Все участники получили награды.

«При поддержке главы округа Инны Федотовой мы развиваем спортивные инициативы, которые позволяют детям с ранних лет приобщаться к физической культуре, проявлять свои способности и добиваться первых результатов», — подчеркнула начальник управления по образованию администрации городского округа Химки Ирина Болгова.

Она также отметила, что развитие детского спорта и создание условий для здорового образа жизни — важная часть работы в Химках. Игра в городки помогает сохранять интерес к национальным традициям.

Организатором соревнований выступил городошный клуб «Химкинские белки». Для гостей подготовили чаепитие и встречу с талисманом клуба.

«Золотая осень» проводится в девятый раз. Главная задача турнира — познакомить детей с русской народной игрой в городки, сохранить спортивные традиции и привить интерес к активному образу жизни с ранних лет.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.