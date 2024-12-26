сегодня в 18:21

В Запорожской области российские военнослужащие сбили истребитель F-16 американского производства, который находился на исходной позиции и готовился к нанесению ракетного удара, об этом ТАСС рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По словам Рогова, F-16 в момент, когда его сбили, готовился нанести удар по региону. Российские военнослужащие предотвратили это действие.

О последствиях в результате падения самолета американского производства пока ничего не сообщалось.

Почти неделю назад над Западной Украиной снова заметили F-16. Истребители использовались для патрулирования пространства.