СМИ: над Западной Украиной снова начали летать F-16.

F-16 заметили над Ивано-Франковском, Житомиром, Тернополем и Хмельницким

F-16 возобновили полеты, их заметили над Ивано-Франковской, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областями, сообщает "Российская газета".

За последние двое суток отмечено 14 полетов. Истребители патрулировали пространство и могли быть задействованы для перехвата российских ракет и беспилотников.

Самолеты могут базироваться на аэродромах Ивано-Франковск, Озерный или Луцк. Telegram-канал Colonelcassad предполагает, что авиация могла прилететь из польских баз Жешув и Миньск-Мазовецки.

Ранее Дания передала Украине вторую партию F-16.