сегодня в 12:34

Украина получила от Дании в свое пользование вторую партию истребителей F-16, об этом сообщил лидер страны Владимир Зеленский, пишет ТАСС .

Зеленский не уточнил, какое количество истребителей Дания передала Вооруженным силам Украины. При этом ранее министр Дании Метте Фредериксен заявлял, что Киев получит шесть единиц воздушной военной техники.

Фредериксен также сообщал, что в украинскую оборонную промышленность Дания направит более 130 млн евро в рамках нового пакета военной помощи Киеву.

Ранее сообщалось, что Запад начал подготавливать для Зеленского «золотое изгнание» на территории Лондона. Украинскому лидеру помогут попасть на территории Англии, если получится достичь прекращения огня с Россией, которая проводит специальную военную операцию.