Западные страны готовят для украинского президента Владимира Зеленского «золотое изгнание» в Лондоне, если удастся достичь прекращения огня с Россией. Подобные перспективы обсуждают «дипломатические круги» в Киеве, сообщает РБК со ссылкой на испанскую газету El Mundo.

Издание утверждает, что дипломаты обсуждают также проведение президентских выборов на Украине, если на линии соприкосновения прекратятся активные боевые действия.

Вероятное прекращение огня также будет сопровождаться «быстрым» вступлением Киева в Евросоюз, развертыванием европейских «миротворцев» в стране и денежной помощью для восстановления украинского государства, пишет El Mundo.

В июне президент РФ Владимир Путин заявлял о российских условиях для наступления мира на Украине. Среди них — отход ВСУ из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также внеблоковый, безъядерный и нейтральный статус Украины.