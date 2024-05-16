сегодня в 14:30

Российские военные уничтожили склад с катерами и место дислокации наемников ВСУ

Слаженная работа оперативно-тактической авиации, операторов дронов, ракетных войск и артиллерийской группировки ВС РФ привела к успешному уничтожения дислокации иностранных наемников ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военные уничтожили склад, где Украина хранила безэкипажные катера, а также скопление живой силы и техники в 113 районах.

ВСУ кроме прочего потеряли три самолета МиГ-29, 25 дронов, семь американских тактических ракет ATACMS и «Точка-У». Всего с начала специальной военной операции Россия уничтожила 600 украинских самолетов и 274 вертолета.

Военным России удалось продвинуться вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Солдаты продолжают поэтапно достигать поставленных целей в рамках СВО.