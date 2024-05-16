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Российские военные продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие продвинулись в глубину ВСУ и нанесли поражение формированиям противника в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Также в результате военных действий были отражены две контратаки в районах населенных пунктов Старица и Глубокое Харьковской области.

За последние сутки потери украинских военных составили до 205 человек, три танка и две боевые машины.

Кроме того, в потери противника вошли восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 122-мм гаубица Д-30, а также 122-мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град».