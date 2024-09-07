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Российские десантники из состава группировки войск «Север» ликвидировали минометный расчет противника в лесопосадке в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны РФ .

«Операторы FPV-дронов российских десантников уничтожили расчет 120-мм миномета ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что операторы дронов заметили в лесопосадке подготовку минометного расчета противника к нанесению огня по позициям десантников.

Ранее сообщалось, что российские войска ночью 6 сентября атаковали военные склады и контейнерный терминал ВСУ рядом со Львовом. Там Киев прятал военную помощь от США и европейских партнеров.