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Подполье: ВС РФ уничтожили склады с западной военной техникой под Львовом

Российские войска ночью 6 сентября атаковали военные склады и контейнерный терминал ВСУ рядом со Львовом. Там Киев прятал военную помощь от США и европейских партнеров, рассказал РИА Новости координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

ВС РФ нанесли сокрушительный удар по складам железнодорожной станции Дубляны-Львовские в селе Малехов Львовской области. По словам местных жителей, был критически поврежден терминал с контейнерами.

«На склады завозится техника и БК, прибывающие из Польши», — отметил Лебедев.

Координатор пророссийского сопротивления на Украине добавил, что рядом с объектом инфраструктуры базировались иностранные специалисты. Они следят за распределением грузов по разным участкам линии боевого соприкосновения.

Ранее мощные взрывы прогремели рядом с железной дорогой в Славянске ДНР. Предположительно, ВС РФ уничтожили склад с боекомплектом противника.