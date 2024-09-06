ВС РФ уничтожили склады у Львова, где Украина прятала военную технику из Польши
Российские войска ночью 6 сентября атаковали военные склады и контейнерный терминал ВСУ рядом со Львовом. Там Киев прятал военную помощь от США и европейских партнеров, рассказал РИА Новости координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.
ВС РФ нанесли сокрушительный удар по складам железнодорожной станции Дубляны-Львовские в селе Малехов Львовской области. По словам местных жителей, был критически поврежден терминал с контейнерами.
«На склады завозится техника и БК, прибывающие из Польши», — отметил Лебедев.
Координатор пророссийского сопротивления на Украине добавил, что рядом с объектом инфраструктуры базировались иностранные специалисты. Они следят за распределением грузов по разным участкам линии боевого соприкосновения.
Ранее мощные взрывы прогремели рядом с железной дорогой в Славянске ДНР. Предположительно, ВС РФ уничтожили склад с боекомплектом противника.