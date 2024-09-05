сегодня в 15:55

РВ: мощные взрывы гремят около железной дороги в Славянске ДНР

Мощные взрывы раздаются в Славянске ДНР, который временно находится под контролем Украины. Об этом сообщает Telegram-канал « Операция Z: военкоры русской весны ».

Детонация не прекращается уже длительное время. Возможно, ВС РФ удалось нанести удар по воинскому эшелону украинских войск.

Российские войска, предположительно, атаковали железнодорожную станцию рядом со Славкурортом. Уничтожен либо состав с военной техникой, либо склад с боеприпасами. Украинские власти просят местных жителей не выкладывать фотографии взрывов, чтобы сделать вид, будто потерь нет.

Ранее российские войска нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. ВС РФ удалось уничтожить завод боеприпасов, склад безэкипажных катеров и другие объекты.