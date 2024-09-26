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ВС РФ уничтожили до 750 военнослужащих ВСУ в ДНР

Бойцы подразделения группировки войск «Южная» поразили ВСУ, в результате чего противник лишился до 750 военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Боевые действия прошли в районе Северска, Краматорска, Николаевки и Верхнекаменского в ДНР. Бойцы ВС РФ нанесли поражение механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны.

Помимо 750 военнослужащих, противник потерял десять автомобилей, две гаубицы, самоходные артиллерийские установки, различные орудия и станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, российская армия уничтожила девять складов боеприпасов.

В результате активных боевых действий подразделения группировки войск «Южная» улучшили положение по переднему краю.

Ранее бойцы российской армии освободили населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР. Во время этих боевых действий киевский режим потерял до 835 солдат.