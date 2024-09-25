Бойцы подразделений «Южной» группировки войск освободили еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В результате боевых действий под контроль к ВС РФ перешли Острое и Григоровка. Кроме того, было нанесено поражение бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах еще трех населенных пунктов ДНР. Речь идет о городах Николаевка, Константиновка и Курахово.

ВСУ потеряли на этом направлении до 835 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены 7 складов, где находились боеприпасы противника.

Также ВСУ лишились 7 автомобилей, 5 различных гаубиц и 3 орудий, станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что бои перешли на территорию Угледара. По его словам, освобождение города от украинских боевиков очень важно.