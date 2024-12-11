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ВС РФ уничтожили более 250 военных ВСУ, включая наемников, в Курахове за 3 дня

За три дня боев в Курахове ВС РФ уничтожили как минимум 250 военнослужащих ВСУ, в числе которых были наемники из Польши и Колумбии, сообщает Mash .

Также российские войска уничтожили свыше 20 бронетранспортеров, принадлежащих противнику. Удары по ним наносились с помощью дронов.

В числе уничтоженной техники украинских сил — Kirpi, Kozak и САУ «Гвоздика». Она была размещена на окраинах города.

По словам военкоров, российские войска заняли уже половину Курахова. Также ВС РФ контролируют северный берег Кураховского водохранилища.

Ранее российские войска выбили ВСУ из одного района Курахова. ВС РФ установили контроль над микрорайоном Южный.