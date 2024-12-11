Российские войска выбили ВСУ из одного района Курахова в ДНР

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Военкор Котенок: ВС РФ взяли под контроль микрорайон Южный в Курахове ДНР

Российские войска установили контроль над микрорайоном Южный в Курахове в Донецкой Народной Республике. В нем проводится зачистка, сообщает в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

Солдаты ВС РФ закрепляются на позициях в микрорайоне Южный. В многоэтажных домах в центре Курахова все еще идут бои между российскими и украинскими бойцами.

Южнее, в населенном пункте Успеновка ДНР солдатам ВС РФ удалось закрепиться в юго-восточной части. Таким образом пути отхода из села Анновки для украинских боевиков были отрезаны.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сказал, что ВСУ атаковали Енакиево в Донецкой Народной Республике с помощью дальнобойного высокоточного оружия. Однако никто не пострадал.