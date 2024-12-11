Пушилин: ВСУ атаковали окраины Енакиево в ДНР дальнобойным оружием

Вооруженные силы Украины нанесли удар по окраинам Енакиево в ДНР дальнобойным высокоточным оружием, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале .

Он отметил, что местные власти объявили эвакуацию гражданского населения из зоны, прилегающей к месту атаки.

По его словам, в результате атаки никто не погиб.

Пушилин также добавил, что ВСУ при атаках применили высокоточное дальнобойное вооружение, ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА.

Ранее сообщалось, что российские войска угрожают окружением группировке ВСУ в 1,5 тыс. военнослужащих в населенных пунктах Анновка и Веселый Гай, которые находятся южнее Курахова в ДНР.