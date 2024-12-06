ВС РФ угрожают окружением группировке ВСУ в 1,5 тыс военных южнее Курахова

Российские войска угрожают окружением группировке ВСУ в 1,5 тыс. военнослужащих в населенных пунктах Анновка и Веселый Гай, которые находятся южнее Курахова в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимира Рогова.

По его словам, ВС РФ делают большие успехи к югу от Курахова. Так, российские войска внезапно для противника вышли на окраины села Успеновка и захватили несколько опорных пунктов.

Благодаря этим действиям ВС РФ создали угрозу окружения группировки ВСУ в Анновке и Веселом Гае. Она состоит из 1,5 тыс. украинских военнослужащих. В том числе в ней есть члены 79-й бригады ВСУ.

По словам Рогова, эта группировка достаточно большая, потому она не дает российским войскам подойти к Курахову с юга. Сейчас на том направлении идут активные бои. Рогов отметил, что противник подтягивает туда подкрепление, опасаясь потери группировки, после которой ВСУ лишатся и Курахова.

Он также добавил, что сейчас связь между подразделениями ВСУ нарушена, так как дорога, ведущая через Успеновку в Анновку и Веселый Гай, находится под полным огневым контролем ВС РФ. Кроме того, по его словам, российские войска продвинулись вперед в селе Константинопольском, а также проводят зачистку в селе Сухие Ялы.

Ранее российские войска взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища. Они движутся к западным окраинам.