Российские войска взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что бойцы ВС РФ взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища, они движутся к западным окраинам. Об этом сообщает РИА Новости .

Он напомнил, что город Курахово, где находятся российские военные, расположен на южном берегу водохранилища.

Как добавил Рогов, выход ВС РФ на запад водохранилища позволит взять им под огневой контроль Запорожский проспект. Через эту дорогу идет снабжение противника, который обороняется в Курахове.

Курахово находится на западе ДНР. Он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный город на юго-западе Донбасса, который все еще остается под контролем украинской армии.