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ВС РФ ударили ракетами по мосту, соединяющему Покровск с Мирноградом

Российские военные нанесли ракетный удар по мосту, который соединяет Покровск с Мирноградом. Одна из секций моста обрушилась, сообщил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале .

Этот объект — одна из ключевых транспортных артерий, которые работают в интересах ВСУ на покровском направлении спецоперации.

В результате проведенной российской атаки одна из секций моста обрушилась. Это осложнит положение противника на данном участке СВО.

Ранее российские военные подняли флаг страны над административным зданием в центре Гродовки. Они завершают разгром противника в населенном пункте.