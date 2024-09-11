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Флаг России поднят над административным зданием в центре Гродовки

Бойцы группировки войск «Центр» завершают разгром противника в поселке Гродовка, они подняли флаг РФ над административным зданием в центре населенного пункта, сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На видео, опубликованном в канале, показано, что флаг стоит на сильно пострадавшем здании. В крыше видны дыры, окон нет. Вокруг деревья и пустые разрушенные дома.

Украинские СМИ и каналы ранее заявляли об ухудшении положения ВСУ на покровском направлении СВО, а также о продвижении ВС РФ.

Ранее ВС РФ освободили от украинцев Красногоровку и Григоровку в ДНР. Эту работу провели бойцы подразделений «Южной» группировки войск.