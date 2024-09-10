сегодня в 12:04

Минобороны: российские военные освободили от ВСУ Красногоровку и Григоровку

Слаженные и решительные действия подразделений «Южной» группировки войск привели к освобождению от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) Красногоровки и Григоровки Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны России.

В шести районах ДНР российские военнослужащие нанесли поражения формированиям из 10 бригад ВСУ разного назначения. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 24-й, 30-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.

Согласно предварительным данным, потери киевского режима в результате действий «Южной» группировки ВС РФ за последние сутки составили 715 человек. Из военной техники ВСУ потеряли в том числе американскую М198, британскую гаубицу FH-70, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000, изготовленную в Германии.

Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три полевых склада боеприпасов. Российские военные продолжают методично достигать целей, поставленных для специальной военной операции.