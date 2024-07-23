сегодня в 12:26

ВС РФ ударили по пункту дислокации западных наемников в Харьковской области

Расчеты «Искандер-М» нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран на Украине, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Удар произошел в районе населенного пункта Дергачи Харьковской области.

Под удар попали около 50 иностранных инструкторов. Все они уничтожены.

Ранее расчеты «Искандер-М» ударили по двум воинским эшелонам украинской армии в ДНР. ВСУ потеряли 60 единиц спецтехники и до 240 военнослужащих.