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Расчеты «Искандер-М» ударили по двум воинским эшелонам ВСУ в ДНР

Расчеты «Искандер-М» нанесли ракетный удар по двум воинским эшелонам ВСУ в ДНР. В каждом находятся 20 платформ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удар произошел в районе населенного пункта Барвенково Донецкой Народной Республики. Удалось уничтожить до 240 украинских военных 41-й мехбригады ВСУ и свыше 60 единиц боевой техники и специальной техники.

Под удар попали 14 бронеавтомобилей MaxxPro производства США, 10 боевых бронированных машин Senator канадского производства, 7 бронетранспортеров и прочее.

ВС России продолжают проведение СВО на Украине.