Багреева: к Порталу поставщиков Москвы присоединились госзаказчики 49-го региона

Забайкальский край стал 49-м регионом, чьи заказчики получили доступ к публикации закупок на московском Портале поставщиков, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она отметила, что Забайкальский край стал 49-м регионом, заказчики которого теперь могут проводить закупки на платформе. Государственные и муниципальные учреждения региона получили возможность приобретать нужные товары, работы и услуги более чем у 420 тыс. поставщиков со всей страны, выбирая наиболее выгодные предложения в условиях честной конкуренции.

«При этом предприниматели края уже хорошо знакомы с возможностями портала: они работают на нем с 2015 года. Их продукция востребована в Москве, Новгородской области, Пермском и Краснодарском краях, Ямало-Ненецком автономном округе и других субъектах Российской Федерации. Чаще всего заказчики приобретали у поставщиков в Забайкалье хозяйственные, строительные, информационно-технологические и медицинские товары, а также услуги по санитарному содержанию», — отметила Мария Багреева.

Забайкальский край стал уже шестым регионом, присоединившимся к Порталу поставщиков в 2026 году. Ранее в этом году регионами-заказчиками на платформе стали Курская, Еврейская автономная и Липецкая области, Донецкая Народная Республика и Камчатский край.

По словам руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, подключение новых регионов к Порталу поставщиков дает действующим пользователям возможность расширять сложившиеся деловые связи и создает дополнительные условия для роста числа сделок.

«Сейчас на ресурсе зарегистрировано более 280 компаний и предпринимателей из Забайкалья. С подключением Забайкальского края в качестве заказчика местные поставщики смогут не только продолжать выходить на рынки других регионов, но и активнее участвовать в закупках на своей территории. В свою очередь, предприниматели из других субъектов России получат возможность предлагать товары, работы и услуги забайкальским заказчикам», — отметил Пуртов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о возможностях, которые Портал поставщиков открывает бизнесу со всей страны.

В столичном департаменте информационных технологий отметили, что при подключении к порталу регионы могут выбрать способ работы: публиковать закупки и заключать контракты напрямую на портале или работать через интеграцию с региональной информационной системой в сфере закупок.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема и зарекомендовал себя как эффективный инструмент связи государственных заказчиков и бизнеса. Каталог платформы включает более 3,7 млн уникальных наименований товаров, работ и услуг. Ежедневно здесь заключается свыше 1,5 тыс. контрактов.

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