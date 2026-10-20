Выдавливали локтями, тянули вакуумом: женщина рассказала о родах в Симферополе

Жительница Симферополя продолжает бороться за справедливость после смерти полугодовалой дочери в мае 2025 года. По ее словам, медики во время родов применяли к ней насильственные методы, сообщает РЕН ТВ.

«Они (врачи — ред.) совместно с акушеркой издевались надо мной, переходили на личности, максимально ускоряли роды, не обращая внимания на то, что я просила родить самостоятельно. А в конечном итоге и вовсе выдавливали ребенка локтями и тянули его вакуумом», — поделилась женщина.

Она обращалась в местный Минздрав, просила проверить больницу и установить видеокамеры, чтобы фиксировать действия персонала. Однако камеры не появились, а проверки, по мнению пострадавшей, были фикцией.

Жительница добавила, что сначала в роддоме покалечили ребенка, потом ей некачественно оказывали медпомощь, заразили смертельно опасной синегнойной инфекцией, которая и стала причиной гибели малышки.

Как выяснили «Известия», независимая экспертиза показала, что именно применение приема Кристеллера во время родов у жительницы Севастополя могло привести к страшным травмам, среди которых вывихи шейных позвонков и кровоизлияние в мозг. Кроме того, в вене малышки забыли катетер, это могло стать причиной развития инфекции и сепсиса. Вместо 48 часов катетер держали шесть дней.

После этого женщина потеряла доверие к местным врачам. Сейчас она снова готовится стать мамой, но теперь рожать отправится в другой регион, чтобы не сталкиваться с проблемами.

Ранее врачей в Симферополе обвинили в том, что они искалечили новорожденного. Кроме того, женщина обвинила врачей в халатности и подделке документов после того, как умер ее новорожденный ребенок.

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