SHOT: врачей в Симферополе обвиняют в том, что они искалечили новорожденного

Врачей симферопольского роддома № 2 обвинили в том, что они искалечили новорожденного. Родители пострадавшего малыша утверждают, что медики давили на живот матери во время родов, пытаясь достать ребенка, сообщает SHOT .

Владимир и Дарья долго готовились к появлению второго ребенка на свет. Девушка наблюдалась у врача, который предупредил, что во время родов ей будут делать кесарево сечение.

Дарья готовилась к операции в роддоме № 2 Симферополя. Врач переносил ее, в итоге заявил, что девушка должна рожать сама. Решение было принято в ходе консилиума, так как вес плода был не более 3,7 кг.

Адвокат семьи Николай Чернышук рассказал, что Владимир присутствовал на родах. Мужчина в какой-то момент заметил, что врачи замешкались, а затем взяли полотенца и локтями начали выдавливать ребенка. Такие действия запрещены.

В результате ребенок появился на свет с переломанными ребрами и повреждениями костей и мозга. Он был без сознания, весил 4 кг 80 г. Ему провели реабилитационные действия, после чего малыша положили в паллиативное отделение. За его жизнь продолжают бороться.

Врачи настаивают на том, что произошедшее стало результатом того, что плод застрял в плечах и задохнулся. Они списали все на несчастный случай. Родители пострадавшего малыша уверены, что виноваты именно медики. Они собираются подать в суд. Росздравнадзор проведет проверку по данному факту.

Ранее подмосковные врачи спасли новорожденную со стенозом клапана легочной артерии. Операция прошла успешно.