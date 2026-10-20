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«Это жесть»: китайский Tank перевернулся на Новорижском шоссе

Происшествия
0:13

Китайский внедорожник Tank перевернулся на Новорижском шоссе в сторону Москвы, сообщает «МК: срочные новости».

На видео показано, что автомобиль лежит на дороге на крыше. Рядом находятся полицейские.

«Это жесть», — сказал снимавший.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор в сторону Москвы растянулся более чем на 9 км, а в сторону области Новая Рига стоит на протяжении около 2 км.

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