«Это жесть»: китайский Tank перевернулся на Новорижском шоссе

На видео показано, что автомобиль лежит на дороге на крыше. Рядом находятся полицейские.

«Это жесть», — сказал снимавший.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор в сторону Москвы растянулся более чем на 9 км, а в сторону области Новая Рига стоит на протяжении около 2 км.

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