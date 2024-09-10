ВС РФ ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов
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Российская армия нанесла поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 134 районах, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Кроме того, российская армия уничтожила пусковую установку РСЗО М270 MLRS производства США и цех производства беспилотных летательных аппаратов противника.
Удары по целям были нанесены оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.
Российские войска продолжают освобождать населенные пункты в ДНР. Ранее ВС РФ освободили от ВСУ Красногоровку и Григоровку.