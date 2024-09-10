сегодня в 12:52

ВС РФ ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов

Российская армия нанесла поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 134 районах , сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, российская армия уничтожила пусковую установку РСЗО М270 MLRS производства США и цех производства беспилотных летательных аппаратов противника.

Удары по целям были нанесены оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Российские войска продолжают освобождать населенные пункты в ДНР. Ранее ВС РФ освободили от ВСУ Красногоровку и Григоровку.