сегодня в 13:13

ВКС РФ, операторы дронов, ракетные войска и артиллеристы атаковали украинских солдат и технику в 132 районах в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Российским войскам удалось нанести поражение аэродромам противника. Также были уничтожены скопления живой силы и военной техники боевиков. Помимо этого, ВС РФ поразили украинские аэродромы.

Российские войска ПВО перехватили три американские дальнобойные ракеты ATACMS, три французские авиабомбы Hammer и 53 беспилотника противника.

С начала СВО ВС РФ уничтожили 642 самолета, 283 вертолета, 31,5 тыс. БПЛА противника. Также выведены из строя 14,5 тыс. артустановок, 1,4 тыс. РСЗО и 26,070 тыс. единиц военной техники.

Ранее Россия выбила украинских солдат из двух населенных пунктов. За неделю удалось уничтожить 4,8 тыс. солдат противника.