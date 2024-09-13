Подразделения «Южной» группировки ВС РФ взяли под контроль город Красногоровка и село Григоровка в Донецкой Народной Республике, которые ранее были оккупированы Украиной. Об этом сообщает Минобороны России.

Также российские войска атаковали солдат и технику двух пехотных, пяти механизированных, одной десантно-штурмовой и двух аэромобильных бригад противника. Сорваны девять попыток ВСУ контратаковать.

За неделю украинские войска утратили более 4,8 тыс. бойцов, девять бронеавтомобилей, 81 машину, 59 артиллерийский установок. Также ВС РФ вывели из строя четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы украинских войск. Еще уничтожены 15 складов боеприпасов.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Калиново в Донецкой Народной Республике. Также были частично уничтожены бойцы и техника 10 бригад ВСУ в ДНР.