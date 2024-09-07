сегодня в 15:10

Были уничтожены бойцы и техника 31-й, 53-й, 63-й, 100-й, 151-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой бригад противника, а еще 109-й бригады теробороны, которые располагались около населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Нелеповка, Николаевка, Полтавка, Димитров, Гродовка, Селидово, Мемрик и Галицыновка ДНР.

Российскими войсками были отражены семь контратак штурмгрупп 32-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад украинской армии, 2-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмбригады «Лють» нацполиции Украины.

Потери ВСУ составили до 470 бойцов, боевые бронемашины MaxxPro американского производства и «Казак», четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», 155 мм французская гаубица Caesar, две 152 мм гаубицы «Мста-Б», 122 мм самоходная артустановка «Гвоздика» и шесть 122 мм гаубиц Д-30.

Также свыше 40 бойцов ВСУ сдались в плен ВС РФ в течение недели. А еще освободили 7 населенных пунктов в ДНР за неделю.