Более 40 бойцов ВСУ сдались в плен российским военнослужащим в течение недели

41 боец ВСУ сдался в плен российским военнослужащим на линии боевого соприкосновения в течение недели, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Всего с начала проведения СВО ВСУ потеряли: 31 068 беспилотников, 642 самолета, 283 вертолета, 17 947 танков и других боевых бронированных машин, 578 ЗРК.

ВС РФ уничтожили 14 158 орудий полевой артиллерии и минометов, 1 446 боевых машин РСЗО, 25 735 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в ведомстве также сообщили, что ВС РФ освободили 7 населенных пунктов в ДНР за неделю. Кроме того, российским военнослужащим удалось захватить под свой контроль более выгодные рубежи для ведения наступательных действий.