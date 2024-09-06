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Минобороны: ВС РФ освободили 7 населенных пунктов в ДНР за неделю

Семь населенных пунктов в ДНР освободили солдаты группировки войск «Центр» и «Восток». Об этом сообщает Минобороны России.

Украинские войска выбиты из населенных пунктов Журавка, Кирово, Карловка, Птичье, Скучное, Заветное и Пречистовка в Донецкой Народной Республике. Российским солдатам удалось захватить под свой контроль более выгодные рубежи для ведения наступательных действий.

За неделю из-за действий группировки ВС РФ «Восток» украинские войска лишились 860 бойцов. Российские военные вывели из строя 3 танка, 29 машин, 2 бронеавтомобиля, 6 артиллерийских орудий, среди которых 3 польских САУ Krab противника.

Ранее российские войска уничтожили склады у Львова. Там Украина прятала военную технику из Польши.