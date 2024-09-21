ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на донецком направлении
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Российская армия сорвала ротацию украинских сил на донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Скрытые огневые точки противника были обнаружены в ходе разведки. Одному из снайперских подразделений «Южной» группировки войск была поставлена задача помешать ротации украинских сил в заданном квадрате. Они должны были ликвидировать противника.
Ротация личного состава ВСУ проходила ночью. При ее попытке российские снайперы отработали с расстояния 400 м.
Они уничтожили боевиков киевского режима благодаря точным выстрелам.
Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину ВСУ в Курской области. Противник пытался скрыть ее в лесополосе.