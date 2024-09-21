сегодня в 19:50

Скрытые огневые точки противника были обнаружены в ходе разведки. Одному из снайперских подразделений «Южной» группировки войск была поставлена задача помешать ротации украинских сил в заданном квадрате. Они должны были ликвидировать противника.

Ротация личного состава ВСУ проходила ночью. При ее попытке российские снайперы отработали с расстояния 400 м.

Они уничтожили боевиков киевского режима благодаря точным выстрелам.

Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину ВСУ в Курской области. Противник пытался скрыть ее в лесополосе.