ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину ВСУ в Курской области
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ВС РФ ликвидировали боевую бронемашину ВСУ, которую пытались скрыть в лесополосе в Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Движение техники противника было выявлено разведчиками группировки войск «Север» при помощи БПЛА.
Отмечается, что экипаж боевой бронемашины пытался скрыть ее в лесополосе в приграничном районе Курской области.
Было принято решение уничтожить цель. Техника ВСУ была ликвидирована при помощи FPV-дрона.
Ликвидацию цели подтвердили кадры объективного контроля. На них видно, как наносится удар по технике противника, а затем происходит взрыв.
Ранее стало известно, что российские войска уничтожили до 300 боевиков ВСУ в Курской области за сутки. Также были сорваны три попытки прорыва украинских войск на территорию РФ.