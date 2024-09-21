ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину ВСУ в Курской области

сегодня в 17:35

ВС РФ ликвидировали боевую бронемашину ВСУ, которую пытались скрыть в лесополосе в Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Движение техники противника было выявлено разведчиками группировки войск «Север» при помощи БПЛА.

Отмечается, что экипаж боевой бронемашины пытался скрыть ее в лесополосе в приграничном районе Курской области.

Было принято решение уничтожить цель. Техника ВСУ была ликвидирована при помощи FPV-дрона.

Ликвидацию цели подтвердили кадры объективного контроля. На них видно, как наносится удар по технике противника, а затем происходит взрыв.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили до 300 боевиков ВСУ в Курской области за сутки. Также были сорваны три попытки прорыва украинских войск на территорию РФ.