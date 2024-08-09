ВС РФ сорвали попытку украинских солдат по высадке на Кинбурнскую косу

сегодня в 13:25

Минобороны: ВС РФ сорвали планы ВСУ по высадке ДРГ на Кинбурнской косе

Украинские солдаты провели операцию по высадке на Кинбурнскую косу, но она не увенчалась успехом, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В атаке участвовали до 16 человек, которые на двух моторных лодках пытались высадиться на побережье. Участников ДРГ морского центра спецопераций ВМС Украины прикрывали катера огневой поддержки.

Группа солдат противника получила урон еще у берега Кинбурнской косы. Боевики попали на минное поле. Некоторым из выживших удалось выйти на берег, но ВС РФ ликвидировали их из огнестрельного оружия.

После разгрома большей части ДРГ остатки противника попытались отойти от берега. Но ВС РФ уничтожили остальных участников вылазки с помощью артиллерии и ПТУР.

В результате неудачной операции ВСУ потеряли 12 человек и две моторные лодки.

Ранее сообщалось, что штурмовая авиация ВС РФ разносит украинских солдат в Курской области. Наносится поражение как по бойцам, так и по технике противника.