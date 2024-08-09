«Враг будет разбит»: штурмовая авиация России разносит ВСУ в Курской области

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Российские Су-25 наносят удары по технике и бойцам ВСУ в Курской области

Экипажи штурмовой авиации на военных самолетах Су-25 наносят сокрушительные удары по личному составу и технике украинской армии в приграничных районах Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Летчик Су-25 Дмитрий рассказал о работе на курском направлении. Он назвал происходящее «киевской медийной провокацией» и выразил уверенность, что она не увенчается успехом. ВСУ несут большие потери среди личного состава и техники.

«Враг будет разбит, победа будет в любом случае за нами», — заявил летчик.

В Минобороны подчеркнули, что операция по отражению попытки вторжения украинских военных в Курскую область продолжается. С противником сражаются подразделения российской группировки «Север» и подтянутые резервы.