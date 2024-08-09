Минобороны: операция по уничтожению ВСУ в Курской области продолжается

Происшествия

Фото - © Telegram-канал Минобороны России

Операция по отражению попытки вторжения украинских военных в Курскую область продолжается, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

С противником сражаются подразделения российской группировки «Север» и подтянутые резервы. По солдатам ВСУ наносятся удары ВКС РФ и артиллерия. Предпринимаются другие активные действия для недопущения продвижения противника в Курской области.

Российские войска поразили солдат и бронемашины ВСУ в нескольких населенных пунктах — Меловом, Дарьино, Гоголевке и Никольском. Также удары по противнику нанесли на западной окраине города Суджа.

Ранее сообщалось, что добровольцы из ДНР и сотни резервистов из других регионов отправились на курское направление. В ближайшее время они могут пойти в контратаку.