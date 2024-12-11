ВС РФ сорвали контратаку ВСУ в тылу под Купянском

Совершить контратаку пытались до 25 человек, задействовав танк Т-64, БМП-1У «Шквал» и два пикапа с пехотой. Российские военные не позволили противнику прорваться в тыл и ликвидировали его. Всего ВСУ потеряли раненными и убитыми до 15 человек во время контратаки.

Момент ликвидации живой силы с FPV-дронов попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как дроны наносят точные удары по военной технике.

Бойцы ВСУ входили в состав взвода 4-й бригады оперативного назначения. Ранее это бригада участвовала в боях за Гостомель и Ирпень. Все бойцы оснащены по стандартам НАТО, а командование применяет «американскую модель» принятия решений.

Ранее сообщалось, что киевский режим усиливает ВСУ резервами под Купянском в Харьковской области. Украинские власти стягивают туда живую силу и военную технику.