сегодня в 07:24

Руководство ВСУ отправило «очень серьезные резервы» для обороны Купянска в Харьковской области. Неподалеку от населенного пункта уже идут позиционные бои, рассказал ТАСС военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Киев отправляет для защиты Купянска новых бойцов и технику. Российская армия уничтожает и перемалывает все, что противнику присылает командование.

Солдаты ВС РФ наносят удары по боевикам с северной части Купянска. Также успех замечен на юге города — рядом с селом Глушковка.

Ранее российские солдаты вывели из строя танк ВСУ в Харьковской области. По нему ударил беспилотник.