Минобороны РФ: опубликованы кадры уничтожения танка ВСУ в Харьковской области
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Министерство обороны России в Telegram-канале публикует видео уничтожения украинского танка в Харьковской области. Бронетехнику противника обнаружила аэроразведка РФ.
На кадрах видно, как украинский танк движется по лесополосе. Российский дрон-камикадзе ударяет по технике противника сзади.
В Минобороны РФ отметили, что было зафиксировано прямое попадание беспилотника.
Ранее российские войска освободили населенный пункт Копанки в Харьковской области. Также идут активные бои на купянском направлении украинского региона.