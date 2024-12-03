Минобороны РФ: опубликованы кадры уничтожения танка ВСУ в Харьковской области

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Министерство обороны России в Telegram-канале публикует видео уничтожения украинского танка в Харьковской области. Бронетехнику противника обнаружила аэроразведка РФ.

На кадрах видно, как украинский танк движется по лесополосе. Российский дрон-камикадзе ударяет по технике противника сзади.

В Минобороны РФ отметили, что было зафиксировано прямое попадание беспилотника.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Копанки в Харьковской области. Также идут активные бои на купянском направлении украинского региона.