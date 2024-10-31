сегодня в 13:56

Также российская авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по складам боеприпасов, скоплениям живой силы и техники противника.

Средства ПВО сбили 11 снарядов американской РСЗО HIMARS, две управляемые авиабомбы Hammer французского производства, а также 95 БПЛА самолетного типа.

С начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 647 самолетов, 283 вертолета, 34 945 БПЛА, 1482 машин РСЗО, 17 059 орудий полевой артиллерии, 27 781 единиц автомобильной техники.

Ранее российские военные взяли под контроль Ясную Поляну в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт освободила группировка «Восток».