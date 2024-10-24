Представители киевского режима постепенно теряют контроль над Селидовом в Донецкой Народной Республике и активно отступают, а в городе на многоэтажках появляются российские флаги. Вооруженные силы России показали первые панорамные кадры населенного пункта, пишут РИА Новости .

Панорамные кадры Селидово сняты с высоты птичьего полета. В отдельных районах населенного пункта еще поднимаются клубы дыма от действий военных.

Вооруженные силы Украины стремительно покидают населенный пункт, несмотря на то, что он имеет для них важное стратегическое значение. По данным «Известий», ВСУ оборудовали здесь один из крупнейших укрепрайонов для обороны Красноармейска (украинское название Покровск).

Ранее российские военнослужащие полностью освободили от присутствия бойцов ВСУ Михайловку в ДНР. В результате боевой операции противник понес потери около 460 бойцов.