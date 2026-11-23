Капитальный ремонт дошкольного отделения Дмитровской гимназии «Логос» на Кропоткинской улице готов более чем на 80%. Открыть обновленное здание планируют в IV квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строители продолжают капремонт дошкольного отделения Дмитровской гимназии «Логос» на Кропоткинской улице. В понедельник региональный минстройкомплекс сообщил, что общая готовность работ превысила 80%.

«Строителями выполняются отделочные, сантехнические, электромонтажные работы, монтаж вентиляции и кондиционирования», — сообщила пресс-служба ведомства.

Площадь здания детского сада составляет более 1900 кв. м. Здесь обновят кровлю, водосточную систему и инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт охватит все групповые помещения и пищеблок. Также строители обновят фасад и благоустроят прилегающую территорию.

Работы финансируются из бюджета Московской области по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья». Открытие детского сада запланировано на IV квартал 2026 года.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.