Собственники квартир в Подмосковье могут инициировать включение дома в план капремонта на 2029–2031 годы, если ремонт предусмотрен региональной программой на этот период и необходим по состоянию здания, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сроки капремонта каждого дома определяет региональная программа, утвержденная постановлением правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58. Для ее реализации формируют трехлетние планы. Действующий план на 2026–2028 годы утвержден постановлением от 14.10.2025 № 1412-ПП. Следующий составят на 2029–2031 годы.

Включение дома в следующий план можно инициировать, если региональная программа предусматривает ремонт в 2029–2031 годах, а состояние здания или его отдельных конструктивных элементов требует работ. Сначала собственники должны принять решение о капремонте на общем собрании большинством не менее двух третей голосов.

Администрация городского округа на основании решения собственников и данных управляющих организаций формирует муниципальный краткосрочный план. Затем его направляют через Единую информационно-аналитическую систему ЖКХ в областное министерство ЖКХ. На основе муниципальных планов ведомство составляет региональный трехлетний план, который утверждает правительство области.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев сообщил, что в 2026 году договоры подряда заключают на срок до одного года, включая в один контракт не более пяти домов. В реестр квалифицированных подрядчиков также вошли муниципальные управляющие компании. По словам министра, изменения призваны сократить сроки работ и минимизировать расторжения договоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.

Жители Московской области могут решать вопросы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов, через единую цифровую платформу — приложение «Госуслуги.Дом». Все операции доступны в режиме «одного окна», это экономит время и упрощает взаимодействие с управляющими организациями.

Скачать приложение можно по ссылке:

App Store: https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/id1616550510

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