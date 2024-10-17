Российские бойцы освободили еще 2 населенных пункта в Курской области

ВС РФ освободили от украинской армии еще два населенных пункта в Курской области — Старая Сорочина и Александрия. Это окраины «кольца», в котором российские бойцы окружают около 2 тыс. солдат ВСУ, сообщает Mash .

Две полноценные бригады украинской армии отрезаны от снабжения, не могут провести ротацию и безопасно покинуть место боев. Между населенными пунктами всего 5 км.

Вторые сутки продолжаются бои в Черкасской Конопельке и Махновке недалеко от Суджи. Противник попытался провести контратаку в районе населенного пункта Зеленый шлях, чтобы вытащить из котла своих солдат. Контратака оказалась безуспешной. За день ВС РФ освободили около 8,5 кв. км российской земли.

Киев продолжает отправлять в Курскую область лучшие подразделения. Одно из них — элитная 80-я ОДШБ, которую сняли с обороны Часова Яра. Тем временем бойцы 143-й пехотной бригады ВСУ угрожают бросить позиции из-за нехватки людей и вооружения. Также украинские СМИ сообщили о полной ликвидации 113-й бригады ТрО ВСУ. Солдаты погибли под Селидово, Торецком и в Курской области.

Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал, что его сначала насильно заставили вступить в ряды ВСУ, а затем обманом отправили в Курскую область. По словам Ярослава М., он возвращался из магазина, когда на него налетели сотрудники ТЦК.