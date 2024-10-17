Пленный солдат ВСУ рассказал, что его обманом отправили в Курскую область

Пленный украинский военнослужащий рассказал, что его сначала насильно заставили вступить в ряды ВСУ, а затем обманом отправили в Курскую область, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

По словам Ярослава М., он возвращался из магазина, когда на него налетели сотрудники ТЦК (Территориальный центр комплектования Украины). Они насильно посадили мужчину в машину и отвезли на медкомиссию. После чего ему пришлось вступить в ряды ВСУ.

Пленный военнослужащий признался, что командование обманом отправило его подразделение из Сум в Курскую область. При этом боевики не знали, куда они едут.

«Запаковали в БТР и отправили в Курск. Нам ничего не говорили», — отметил Ярослав.

По приезде в Курскую область украинских военнослужащих высадили, после чего БТР развернулись и уехали обратно. Затем боевики попали под обстрел и забежали в подвал.

Туда залетел FPV-дрон и ранил двоих. Украинские военнослужащие остались присматривать за ранеными, а старшие по званию, которые их завели в подвал, сбежали. Оставшихся солдат ВСУ обнаружили российские военные и предложили им сдаться в плен, на что боевики согласились.

Ранее попавший в плен солдат ВСУ заявил о расстреле украинским командованием пленных бойцов ВС РФ. Зверствами занимался заместитель командира роты в 59-й отдельной мотопехотной бригаде украинской армии с позывным Дох.